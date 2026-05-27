Çubuk\'ta Kurban Bayramı Hareketliliği

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Bayramın ilk gününde Çubuk Belediyesinin canlı hayvan pazarı ve kesim tesislerinde yoğunluk yaşandı.

Satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanları inceleyen vatandaşlar, besicilerle sıkı pazarlıklar yaptı.

Kimi vatandaşlar kesecekleri kurbanlıkları araçlarıyla götürürken kimileri de kesimhanelerden yararlandı.

Mehmet Özgüneş, kurbanlık almak için Çubuk ilçesini tercih ettiğini belirterek, "Çubuk'ta kurbanlıklar güzel oluyor. Kesimler temiz ve hijyenik yapılıyor. Soğuk hava deposunda dinlendirilen etlerimizi teslim alıyoruz." dedi.

Kesim tesisi işletmecisi Sinan Demir de "Kurbanlıklar vekalet ve tekbir eşliğinde kesiliyor. İşlemlerin ardından vatandaşlarımıza teslim ediliyor." ifadesini kullandı.