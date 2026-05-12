Çubuk\'ta Kurbanlık Denetimleri Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan ahırlar ile kesim yapılacak tesislerde denetimler başladı.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvanların sağlık belgeleri, küpe kontrolleri ve kesim alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu inceleniyor.

Denetimlerde gerekli koşulları sağlamayan veya eksiklik tespit edilen işletmelere 7 gün süre verilirken, eksiklerini gidermeyen işletmelerde kurbanlık satışına ve kesimine izin verilmeyeceği bildirildi. Ayrıca işletme sahiplerine kesim işlemlerinin sertifikalı kişiler tarafından yapılması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

İşletme sahibi Yaşar Karagöz, yapılan kontrollerden memnun olduklarını belirterek, hijyen ve düzen konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Karagöz, "Zabıta ekipleri hijyen, sağlık ve fiziki şartlarla ilgili denetimler yapıyor. Belediyenin istediği tüm şartları yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dört yıldır kurban organizasyonu yaptıklarını belirten Karagöz, bu yıl yeni tesislerinde yaklaşık 120 büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hijyen bizim için çok önemli. Kesim alanlarımızı tamamen düzenledik. Kan giderleri için özel çukurlar yaptırdık. Kasap arkadaşlarımızın tamamı bone, maske ve koruyucu ekipman kullanıyor. Çevre temizliği konusunda da tüm önlemlerimizi aldık."

Kesimlerin İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Karagöz, "İmam eşliğinde vekaletler alınarak, tekbirlerle kesimler yapılıyor. Hayvanların eziyet görmemesi için yatırma kabinleri kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediyesi ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.