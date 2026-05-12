Çubuk'ta Kurbanlık Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çubuk'ta Kurbanlık Denetimleri Başladı

Çubuk\'ta Kurbanlık Denetimleri Başladı
12.05.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesi Çubuk'ta kurbanlık hayvanlar denetleniyor, hijyen ve sağlık şartları kontrol ediliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışı yapılan ahırlar ile kesim yapılacak tesislerde denetimler başladı.

Çubuk Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvanların sağlık belgeleri, küpe kontrolleri ve kesim alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu inceleniyor.

Denetimlerde gerekli koşulları sağlamayan veya eksiklik tespit edilen işletmelere 7 gün süre verilirken, eksiklerini gidermeyen işletmelerde kurbanlık satışına ve kesimine izin verilmeyeceği bildirildi. Ayrıca işletme sahiplerine kesim işlemlerinin sertifikalı kişiler tarafından yapılması konusunda da uyarılarda bulunuldu.

İşletme sahibi Yaşar Karagöz, yapılan kontrollerden memnun olduklarını belirterek, hijyen ve düzen konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Karagöz, "Zabıta ekipleri hijyen, sağlık ve fiziki şartlarla ilgili denetimler yapıyor. Belediyenin istediği tüm şartları yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Dört yıldır kurban organizasyonu yaptıklarını belirten Karagöz, bu yıl yeni tesislerinde yaklaşık 120 büyükbaş hayvan bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hijyen bizim için çok önemli. Kesim alanlarımızı tamamen düzenledik. Kan giderleri için özel çukurlar yaptırdık. Kasap arkadaşlarımızın tamamı bone, maske ve koruyucu ekipman kullanıyor. Çevre temizliği konusunda da tüm önlemlerimizi aldık."

Kesimlerin İslami usullere uygun şekilde gerçekleştirildiğini aktaran Karagöz, "İmam eşliğinde vekaletler alınarak, tekbirlerle kesimler yapılıyor. Hayvanların eziyet görmemesi için yatırma kabinleri kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediyesi ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk'ta Kurbanlık Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:18:24. #7.12#
SON DAKİKA: Çubuk'ta Kurbanlık Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.