Çubuk'ta Muhtarlarla İstişare Toplantısı

12.05.2026 20:24
Çubuk Belediyesi, muhtarlarla hizmetleri paylaşmak üzere toplantı düzenledi.

Çubuk Belediyesi tarafından ilçe genelindeki mahalle muhtarlarının katılımıyla "Muhtarlarla İstişare ve Faaliyet Sunumu Toplantısı" düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen programa mahalle muhtarlarının yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Can ve belediye yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, muhtarların vatandaşla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, yapılan hizmetlerde muhtarların büyük emeği olduğunu söyledi.

Demirbaş, "Muhtarlarımız sadece mahallelerinin temsilcisi değil, aynı zamanda belediyemizin ve tüm kurumlarımızın sahadaki gözü kulağıdır. Vatandaşlarımızın taleplerinin bizlere ulaştırılması ve hizmetlerin doğru şekilde planlanması noktasında önemli görev üstleniyorlar." dedi.

İlçenin her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Demirbaş, belediye tarafından yürütülen projeler hakkında da muhtarlara bilgi verdi.

Devam eden ve planlanan yatırımlara değinen Demirbaş, şunları kaydetti:

"Çubuk artık büyüyen, gelişen ve hareketlenen bir ilçe konumunda. Mahallelerimizde ve merkezde bunu hep birlikte görüyoruz. Altyapıdan üstyapıya, sosyal alanlardan enerji yatırımlarına kadar birçok önemli projeyi hayata geçiriyoruz. Ankara'da 25 ilçe içerisinde tarımsal alanda çatı üstü kurulan ilk GES projesini belediyemize kazandırdık. Organize Tarım Bölgesinde hayvan işletme ve hayvan sayısı hızla artıyor. Ayrıca bu bölgemizde özel teşebbüs aracılığı ile biyogaz sistemiyle atıkların ekonomiye kazandırılması adına önemli bir yatırım süreci yürütülüyor."

İlçeye kazandırılması planlanan Kan Plazma Tesisi'nin Türkiye'de örnek projelerden biri olacağını ifade eden Demirbaş, dijital belediyecilik alanında da önemli yatırımlar yaptıklarını dile getirerek, e-imar uygulamalarının çok yakında aktif şekilde kullanılacağını söyledi.

AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Muhtarlarımızla ve tüm kurumlarımızla birlikte ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Dernek Başkanı Sadık Can da toplantının verimli geçtiğini belirterek, yapılan sunumlarla ilçeye kazandırılan hizmetleri bir kez daha görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Toplantının sonunda mahalle muhtarları tek tek söz alarak mahallelerine ilişkin talep, öneri ve ihtiyaçları dile getirdi.

Kaynak: AA

