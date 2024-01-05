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Çubuk'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Çubuk'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve ikiye bölündü. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çubuk\'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: Sürücü yaralandı
05.01.2024 - 02:49,
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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yasin A. (19) yönetimindeki 06 DMC 094 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünürken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yasin A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, buradan da Etlik Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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