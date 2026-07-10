Çubuk'ta Salatalık Hasadı Başladı - Son Dakika
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Çubuk'ta Salatalık Hasadı Başladı

Çubuk\'ta Salatalık Hasadı Başladı
10.07.2026 19:15
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Çubuk'ta salatalık hasadı başladı. Üreticiler, verim ve fiyatların arttığını belirtiyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde örtü altı seralarda ve tarlalarda yetiştirilen salatalığın hasadına başlandı.

Üreticiler, bu yıl verimin ve fiyatların geçen yıla göre daha iyi olduğunu belirterek, bereketli sezon geçirmeyi umut ediyor.

Üreticilerin, sabahın erken saatlerinde seralarda ve tarlalarda topladığı salatalıklardan sofralık olanlar ilçe merkezindeki manav, market ve pazarlara ulaştırılırken, turşuluk üretim yapılanlar da turşu kurulmak üzere atölyelere gönderiliyor.

İlçenin en büyük seralarından birine sahip üreticilerden Ahmet Karakütük, sofralık salatalığın toptan kilogram fiyatının yaklaşık 30 lira olduğunu aktararak, üretimde kaliteli gübre ve kontrollü ilaç kullanımına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Çubuk salatalığının aromasının farklı olduğunu belirten Karakütük, "Buranın suyu ve iklimi salatalığa farklı lezzet katıyor. Bu aromayı başka bölgelerde bulmak zor. Ürünlerimizi Çubuk'taki manavlara, marketlere ve pazarcılara ulaştırıyoruz. Hasat edilen ürünler aynı gün tüketiciyle buluşuyor." dedi.

Üreticilere örtü altı tarımı tavsiye eden Karakütük, seracılığın doğru yapıldığında önemli gelir sağladığını kaydetti.

Üretici Kerem Yasin Akbaş de bu yıl verimin geçen sezona göre daha yüksek olduğunu ifade ederek, kaliteli üretim için hasat sırasında bitkinin korunmasının önem taşıdığını belirtti.

Turşuluk salatalıkta fiyatların henüz belli olmadığını aktaran Akbaş, "Çubuk turşusu kurulduğundan salatalıkları küçükken topluyoruz. Böylece bitki yorulmuyor ve daha fazla ürün veriyor. Çubuk'un havası ve iklimi, ürünün lezzetini artırıyor. İlgili kurumlarca kontrollü ve denetimli üretim yapıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Ankara, Üretim, Çubuk, Yaşam, Son Dakika

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