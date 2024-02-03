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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, televizyon programındaki gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi - Son Dakika
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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, televizyon programındaki gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, televizyon programındaki gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki skeçte gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi.

03.02.2024 20:38
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Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki skeçte gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi.

Avan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon programında gazilere yönelik söylemler nedeniyle şehit yakınları ve gazilerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Gazilere saygı duymak gerektiğini belirten Avan, "Eğer evlerimizde bugün rahat bir şekilde uyuyorsak, geziyorsak, o kanallarda oyunlarını oynuyorlarsa bunu şehitlerimize, gazilerimize ve kahraman askerlerimize borçlulardır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin unvanları ve isimleri oyunlara malzeme edilmemelidir. Onların üzerine oyunlar oynanmamalıdır. Yapılan bu hareketler hiç hoş olmamıştır." dedi.

Şehit babası ve Kıbrıs gazisi Ramazan Beyoğlu ise "Gazilik dünyada mükafatı, karşılığı olmayan bir rütbedir. Gaziler vatan, bayrak, millet ve bütün insanların sağlık ve hürriyeti için canını feda etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, televizyon programındaki gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi - Son Dakika
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