Çubuk Ziraat Odası Başkanı: Sulama göletindeki balıkların ölüm nedeni araştırılmalı - Son Dakika
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Çubuk Ziraat Odası Başkanı: Sulama göletindeki balıkların ölüm nedeni araştırılmalı

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Kızılca Mahallesi'ndeki sulama göletindeki balıkların ölüm nedeninin araştırılması gerektiğini belirtti. Gülle, gölette çok sayıda balığın son dönemlerde öldüğünü ve ölmeye devam ettiğini ifade etti. Sulama kanalını besleyen derenin ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Gülle, oksijensiz kaldığı için balıkların öldüğünü düşündüklerini ancak tam nedenin araştırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Gölün mahalle sakinleri ve üreticiler için önemli olduğunu belirten Gülle, aynı zamanda hafta sonları mesire alanı olarak da kullanıldığını ve Büyükşehir Belediyesi'nin göle sahip çıkması gerektiğini söyledi.

02.08.2024 13:43
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Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, sulama göletindeki balıkların ölüm nedeninin araştırılması gerektiğini belirtti.

Gülle, Kızılca Mahallesi'ndeki gölette çok sayıda balığın son dönemlerde öldüğünü, ölmeye de devam ettiğini dile getirdi.

Sulama kanalını besleyen derenin ıslah edilmesi gerektiğini dile getiren Gülle, "Ölü balıklar kıyıya vuruyor. Bize göre oksijensiz kaldığı için balıklar ölüyor. Ancak tam nedeni de araştırılsa çok iyi olur. Bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız ve üreticilerimiz için bu göl çok önemli. Aynı zamanda burası hafta sonu mesire alanı olarak da kullanılıyordu. Bu göle özellikle Büyükşehir Belediyesinin sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orhan Gülle, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çubuk Ziraat Odası Başkanı: Sulama göletindeki balıkların ölüm nedeni araştırılmalı - Son Dakika

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