Çubuk Ziraat Odası Başkanı: Sulama göletindeki balıkların ölüm nedeni araştırılmalı

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Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, sulama göletindeki balıkların ölüm nedeninin araştırılması gerektiğini belirtti.

Gülle, Kızılca Mahallesi'ndeki gölette çok sayıda balığın son dönemlerde öldüğünü, ölmeye de devam ettiğini dile getirdi.

Sulama kanalını besleyen derenin ıslah edilmesi gerektiğini dile getiren Gülle, "Ölü balıklar kıyıya vuruyor. Bize göre oksijensiz kaldığı için balıklar ölüyor. Ancak tam nedeni de araştırılsa çok iyi olur. Bu mahallede yaşayan vatandaşlarımız ve üreticilerimiz için bu göl çok önemli. Aynı zamanda burası hafta sonu mesire alanı olarak da kullanılıyordu. Bu göle özellikle Büyükşehir Belediyesinin sahip çıkması gerekiyor." diye konuştu.