Çukur Kahvehanesinde Kanlı Kavga

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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, FATİH'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde seyyar satıcı Ercan Çali'nın silahla vurularak öldürdüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde can çekiştiği sırada T.S.K'nin saldırmaya devam ettiği görülüyor.