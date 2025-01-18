Çukur Kahvehanesinde Kanlı Kavga - Son Dakika
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Çukur Kahvehanesinde Kanlı Kavga

Çukur Kahvehanesinde Kanlı Kavga

Fatih'te seyyar satıcı Ercan Çali'nin, Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. tarafından silahla vurulması olayıyla ilgili yeni güvenlik görüntüleri yayımlandı. Çali’nin yerde can çekiştiği esnada T.S.K.'nın saldırıya devam ettiği anlar kaydedildi.

18.01.2025 14:10  Güncelleme: 14:15
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Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, FATİH'te Çukur dizisinin çekildiği kahvehane önünde seyyar satıcı Ercan Çali'nın silahla vurularak öldürdüğü kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 11 Ocak'ta Ayvansaray Mahallesi Esnaf Loncası Sokak'ta meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Ercan Çali ile Çukur dizisinin çekildiği kahvehaneyi işleten T.S.K. isimli trans birey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında T.S.K.'nın belindeki silahı alınca arbede çıktı. Arbedede Ercan Çali silahla vurulup hayatını kaybetti. Kavganın ardından şüpheli T.S.K ve silahı saklamaya yardım eden arkadaşları B.U. ve G.Ş. tutuklandı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Seyyar satıcılık yapan 34 yaşındaki Ercan Çali'nin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ağır yaralanan Çali yerde can çekiştiği sırada T.S.K'nin saldırmaya devam ettiği görülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çukur Kahvehanesinde Kanlı Kavga - Son Dakika

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