Çukurca'da sürü halinde dağ keçileri görüntülendi

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Çukurca'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sürü halinde yabani dağ keçileri görüntülendi.

Son zamanlarda avlanma yasağıyla birlikte popülasyonu artan dağ keçileri, bölgede bahar aylarının gelmesiyle beraber sıklıkla görülmeye başlandı. Kış aylarında Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya bırakılan yem sayesinde ağır kış şartlarını atlatan dağ keçileri, Çukurca ilçesinin Kavuşak ve Işıklı köyleri bölgesinde sürü halinde vatandaşlar tarafından görüntülendi.