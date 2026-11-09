Çukurova Belediye Başkan Vekili Keskin: "10 Kasım, Atatürk’ün düşüncelerini yeniden hatırlama günüdür"

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkan Vekili Sıtkı Keskin, " 10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk'ün düşüncelerini, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve bizlere bıraktığı sorumluluğu yeniden hatırlama günüdür" ifadelerini kullandı.

Keskin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve sonsuz minnetle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük kararlılığına öncülük ederek tarihin akışını değiştirmiş, millet iradesini esas alan Cumhuriyetimizi kurarak ülkemize aydınlık bir gelecek hedefi kazandırmıştır. Onun ileri görüşlülüğü, kararlılığı ve çağdaş uygarlık idealine duyduğu inanç, bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır.

10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk'ün düşüncelerini, Cumhuriyetimizin temel değerlerini ve bizlere bıraktığı sorumluluğu yeniden hatırlama günüdür. Atatürk'ü anlamak aklın ve bilimin rehberliğinde ilerlemek, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve gelecek kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakmak için kararlılıkla çalışmaktır.

Bizlere düşen görev, onun gösterdiği çağdaş uygarlık hedefinden ayrılmadan, birlik ve beraberlik içerisinde kentimiz ve ülkemiz için üretmeye, çalışmaya ve hizmet etmeye devam etmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."