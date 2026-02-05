Çukurova Belediye Başkanı Kozay, Saha Çalışmalarını Toros Mahallesi'nde Sürdürüyor

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Beyazevler Mahallesi'nden başlattığı saha çalışmalarını Toros Mahallesi'nde sürdürüyor.

Belediyenin icracı müdürlüklerine bağlı ekiplerle birlikte mahallelerin sorunlarını çözmek için çalışmalarına devam eden Başkan Kozay, Toros Mahallesi'ndeki çalışmalarının sonuna yaklaştı.

Toros Mahallesi Muhtarı Sibel Polat, başkan yardımcıları, müdürler ve ekiplerle birlikte mahallede incelemelerde bulunan Kozay, Şehitler Bulvarı esnafını da ziyaret etti.

"Çukurova'yı parlayan bir kent haline getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz"

Kozay, "Mahallelerimizin tüm eksikliklerini sırayla giderip, ekiplerimizin çalışmalarını bir rutine bağlayacağız. Beyazevler ve Yüzüncüyıl mahallelerimizin ardından Toros mahallemizdeki çalışmaların da sonuna yaklaştık. Önümüzdeki hafta içinde mahallemizin tüm eksiklerini giderip, bir başka mahallemizde çalışmaya başlayacağız. Çukurova'yı parlayan bir kent haline getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Halkımıza da gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.