Çukurova Belediyesi Atletleri Niğde Yarı Maratonu'ndan 4 Madalyayla Döndü

(ADANA)- Çukurova Belediyesi atletleri bu yıl ikincisi düzenlenen Niğde Yarı Maratonu'ndan 4 madalyayla döndü. Belediye Başkanı Emrah Kozay, sporcuların başarılarını kutlayarak, "Birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Niğde'de düzenlenen yarı maratonda yarışan Çukurova Belediyesi personeli ve sporcusu Koray Het ve Nihat Özkaymak, kendi kategorilerinde birinci, Rıdvan Aykul genel klasmanda üçüncü, İlknur Sönmez ise 10K Kadınlarda ikinci olma başarısını gösterdi.

Madalyalarını aldıktan sonra Çukurova Belediyesi bayrağını açıp, şampiyonluk coşkusunu yaşayan sporcular başarılarını, Belediye Başkanı Emrah Kozay'a ithaf ettiler.

Şampiyon sporcuları başarılarından dolayı kutlayan Kozay, Çukurova Belediyesi olarak ilkleri hayata geçirirken elde edilen başarılardan büyük gurur duyduklarını belirterek, "Sporcularımızı yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Birlikte çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Portakal Çiçeği Karnavalı Maratonu'nda da Çukurova Belediyesi sporcuları Koray Het şampiyon, Rıdvan Aykul genel klasmanda ikincilik kazanmış, maratonu başarıyla tamamlayan ilk on sporcunun dokuzu Çukurova Belediyesi'nden oluşmuştu.