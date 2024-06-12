Çukurova Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerlerini Denetliyor

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(ADANA)- Çukurova Belediyesi Zabıta ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerini denetledi, uyarılarda bulundu.

100. Yıl Mahallesi'nde fuar alanı yanındaki kurban satış ve kesim alanında her gün incelemelerde bulunan belediye ekipleri, özellikle hayvan sağlığı ve temizliği konusunda hassasiyet gösteriyor. Esnafa kurallara uyulması ve hijyen konusunda duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, kurbanlıkların küpe numaraları kontrol ederken, veteriner hekimler de hayvan sağlığını gözden geçiriyor. Ekipler denetimlerde, satışı yapılan hayvanların belgeleri ve kayıtları inceliyor, kurban satıcılarının uyması gereken kurallar ve satış noktasında olması gereken özellikler konusunda esnafa uyarılarda bulunuyor.

Kesimler ücretsiz olacak

Belediye Başkanı Emrah Kozay, yaptığı açıklamada, önce tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, neşe ve huzur içerisinde bu özel günü yaşamaları için çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Başkan Kozay, vatandaşların, oluşturulan satış ve kesim noktalarında kurbanlarını bayramının birinci ve ikinci günü 08.00 – 17.00 saatleri arasında, dini kurallara uygun olarak, sağlıklı ve hijyenik koşullarda kestirebileceklerini vurguladı.

5 ayrı noktada kesim hizmeti

İlçede kurban satışı, 100. Yıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanında gerçekleştirilirken; ücretsiz kurban kesim hizmeti ise Yurt Mahallesi Sosyete Pazarı İçi, Toros Mahallesi Semt Pazarı, Huzurevleri Mahallesi Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camii Karşısı ve yine Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanda ücretsiz olarak verilecek.