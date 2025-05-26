Çukurova Belediyesi'nden Kurban Bayramı Hazırlıkları

(ADANA) - Çukurova Belediyesi, kurban satış noktası olarak önceki yıllarda olduğu gibi TÜYAP fuar alanının yanındaki boş alanı belirledi. Ücretsiz kurban kesim hizmeti ise ilçenin beş ayrı noktasında gerçekleştirilecek.

Çukurova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurban satışının Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanda yapılacağı kaydedildi. Ücretsiz kesim hizmetinin ise Yurt Mahallesi Sosyete Pazarı İçi, Toros Mahallesi Kenan Evren Bulvarı Semt Pazarı, Huzurevleri Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Beyazevler Mahallesi Miraç Camii Yanı ve Yüzüncüyıl Mahallesi Fuar Alanı yanındaki boş alanda verileceği bildirildi.

Bayramın ilk iki günü, 08.00 ile 17.00 saatleri arasında kurban kesim noktalarında din görevlisi, kasap, veteriner hekim ve sağlık ekibi görev yapacak.