Çukurova Belediyesi'nden Özel Çocuklara Şenlik - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi'nden Özel Çocuklara Şenlik

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Çukurova Belediyesi, Gönüllü Anneler Topluluğu ile birlikte özel gereksinimli çocuklar için bir şenlik düzenledi. Etkinlikte Başkan Emrah Kozay, çocuklarla birlikte oyunlar oynayıp, onların mutluluğuna katkı sağladı.

29.01.2025 11:36  Güncelleme: 12:49
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(ADANA) - Çukurova Belediyesi, yarıyıl etkinlikleri kapsamında Gönüllü Anneler Topluluğu iş birliğiyle özel gereksinimli çocuklara özel bir şenlik düzenledi.

Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize ettiği yarıyıl etkinliklerinin konuğu, özel gereksinimli çocuklar oldu. Gönüllü Anneler Topluluğu'nun desteğiyle belediye bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eşi Tuğba Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın eşi Fidelya Demirçalı, CHP Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ve ilçe yöneticileri ile meclis üyeleri de katıldı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılar söyleyen Başkan Kozay ve özel konukları, Çiftetelli oynayıp, halay çekti.

Özel çocuklarla penaltı atıp, halat çeken ve çeşitli oyunlar oynayan Başkan Kozay, Gönüllü Anneler Topluluğu'na teşekkür ederek, "Özel çocuklarımızı bu şekilde sahiplenip onlarla birlikte olup onların daha güzel daha mutlu şekilde yaşamaları için verdiğiniz mücadeleden ötürü sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bu şenlikle özel çocuklarımızın mutluluğuna katkı verebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Gönüllü palyaçoların eşliğinde oyunlar oynayıp gönüllerince eğlenen özel çocuklar aileleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediyesi'nden Özel Çocuklara Şenlik - Son Dakika

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