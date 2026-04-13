Çukurova Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlarda Yoğun Mesai

(ADANA) - Çukurova Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yeşil alanlarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların daha temiz, düzenli ve güvenli alanlarda zaman geçirebilmesi için sahada yoğun mesai harcıyor.

Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çim biçme, yabani ot temizliği, sulama, oyun gruplarının bakım ve onarımı ile genel çevre düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştiriyor. Özellikle çocuk oyun alanlarında güvenliği artırmaya yönelik kontroller düzenli olarak yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında İbad Hüseynli Parkı'nda da kapsamlı bakım ve temizlik faaliyetleri yürütüldü. Park alanı daha estetik, temiz ve kullanışlı hale getirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Emrah Kozay, faaliyetlere ilişkin, "Çukurova'mızın her köşesinde emeğimiz var. Park ve yeşil alanlarımızı daha temiz, daha düzenli ve daha güvenli hale getirmek için ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın daha yeşil ve yaşanabilir bir kentte yaşamalarını sağlamak için durmadan hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi.