Çukurova'da Çölyak Hastalarına Karabuğday Ekimi Yapıldı - Son Dakika
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Çukurova'da Çölyak Hastalarına Karabuğday Ekimi Yapıldı

Çukurova, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olarak çölyak hastalarının beslenmelerine katkı sunmak amacıyla karabuğday ekimi yapıldı. Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çeşitli projelerle çölyak hastalarının gıdaya daha ucuz ulaşmasını sağlamanın yanı sıra yöre çiftçilerine de alternatif ürün önerisi sunduklarını belirtti. Karabuğdayın çölyak hastaları için ucuz ve güvenilir bir besin kaynağı olduğunu vurgulayan Kökçüoğlu, bu projeyle hastaların beslenmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Çukurova'da yapılan deneme sahalarında 150 kilograma kadar verim elde edilerek çölyak hastalarının beslenmesine katkı sunulması planlanıyor.

13.06.2024 12:36
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Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, çölyak hastalarının beslenmelerine katkı sunmak amacıyla karabuğday ekimi yapıldı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, AA muhabirine, geliştirilen ve yeni tescili yapılan çeşitlerin tanıtımının yapılması, ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla projeler yürüttüklerini anlattı.

Bu kapsamda bugüne kadar buğdaydan mısıra, soyadan arı otuna, pamuğa kadar birçok ürün için projeler yaptıklarını anlatan Kökçüoğlu, bu yıl da "Karagün Dostu Karabuğday Yenilik ve Yayım Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirtti.

Çölyak hastalarının beslenmesine katkı

Karabuğdayın özellikle çölyak hastalarına ucuz ve güvenilir besin kaynağı olarak insan beslenmesinde öne çıktığını vurgulayan Kökçüoğlu, hayata geçirdikleri projeyle hastaların gıdaya daha ucuz ulaşmasını sağlamanın yanı sıra yöre çiftçilerine de alternatif ürün önerisi sunduklarını söyledi.

Kökçüoğlu, karabuğdaydın Türkiye'de ortalama veriminin dekara 120 kilogram olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

" Ceyhan'da 4 ayrı lokasyonda beşerr dönüm alanda karabuğday ekimini yapmaya başladık. Çölyak hastalarımız için başlattığımız projede karabuğday ekilişini Çukurova'da ilk kez yapıyoruz. Bu deneme sahalarımızda hiçbir sorun yaşamadan 150 kilograma kadar verim elde ederek çölyak hastalarımızın beslenmesine katkı sunmaya çalışacağız. "

Kökçüoğlu, buğdaya göre fiyatı biraz daha yüksek olan karabuğdayın yöre üreticileri için alternatif bir ürün olarak öne çıktığını dile getirdi.

"Ekonomik olursa bir alternatif olabilir"

Tarlasında 5 dönümde karabuğday deneme ekimi yapılan çiftçi Basri Gürsoy da genelde arazilerinde yer fıstığı, pamuk ekimi yaptığını, nar ve erik yetiştirdiğini söyledi.

Müdürlüğün tavsiyesiyle yaklaşık 3 ay önce tarlasının bir kısmına karabuğday ekimi yaptığını anlatan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Çukurova'da ilk defa deneniyor. Şu anda ürünün durumu iyi gibi. Bir alternatif ürün olarak sunulabilir. Ekonomik değerler yüksek olursa para kazanabilirsek, bu mahsulü ekmeye gayret edeceğiz. Kazanırsak tabii başka arkadaşlara da tavsiyemiz olacak. Alternatif ürünlere yönelme gayreti içindeyiz. Ekonomik olursa bir alternatif olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çukurova'da Çölyak Hastalarına Karabuğday Ekimi Yapıldı - Son Dakika

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