Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret etti

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(ADANA) - Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak, yeni dönemde kendisine başarılar diledi. Tekin, "Basın bizim için çok büyük bir değer taşımakta. Görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz" dedi.

Başkan Tekin, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden misafirlerini makamında ağırladı. Başkan Tekin'e yeni döneminde başarılar dileyen ve iş birliği vurgusu yapan Cafer Esendemir, "Yeni görevinizde başarılar diliyoruz. Görevinizin zorluğunu biliyoruz. Ekibiniz ile birlikte yapılacak olan özverili çalışmalarınızın ardından sorunların kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz. Destek verip iş birliğine hazırız. Birlikte güzel projelerin altına imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tekin ise ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Basın bizim için çok büyük bir değer taşımakta. Görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlerin yaşadığı sorunları da çok iyi biliyoruz. İmkanlarımız dahilinde yanınızda olup destek vereceğimizi bilmenizi istiyoruz. Seyhan'ımızın daha yaşanır bir ilçe haline gelmesi için tüm birimlerimizde görev yapan personellerimiz ile büyük bir özveri ile çalışmaktayız. Yapılan bu hizmetlerimizin vatandaşlarımıza doğru bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bu anlamda basınımızın desteğine ihtiyacımız var. Hem basın hem de ilçemizle ilgili fikir alışverişinde bulunmak için basın emekçilerimiz ile sıkça bir araya gelmeye devam edeceğiz."