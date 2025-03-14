Cumartesi Anneleri'ne Beraat Kararı

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta buluşmasıyla ilgili davada beraat kararı verilmesine ilişkin "Haksız yere yargılanan Cumartesi Anneleri'nin 45 üyesinin beraat ettiğini duymak çok sevindirici. Bu adli tacize asla maruz kalmamaları gerekirdi" dedi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için 30 yıldır mücadele eden ve 2018 yılındaki 700'üncü Cumartesi Anneleri buluşmasıyla ilgili davada verilen beraat kararını değerlendirdi. Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nihayet iyi bir haber! Yaklaşık 7 yıl önceki 700'üncü nöbetin ardından haksız yere yargılanan Cumartesi Anneleri'nin 45 üyesinin beraat ettiğini duymak çok sevindirici. Bu adli tacize asla maruz kalmamaları gerekirdi. Tüm dayanışma ve desteğim cesur Cumartesi Anneleri'ne" ifadelerini kullandı.