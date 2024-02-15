Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini bildirdi.
Kocaispir, bir otelin konferans salonunda düzenlenen Memur-Sen Adana Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda çok yakında Adana için projelerini büyük bir basın lansmanıyla açıklayacağını söyledi.
Adana'ya ibadet aşkıyla hizmet edeceğini belirten Kocaispir, "İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inanıyoruz çünkü niyetimiz halis, yolumuz kutlu. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahından itibaren Adana'ya hizmet etmek için yola revan olduk. Büyükşehirde ve 15 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın, sevginin, hizmetin, barışın bayrağını burçlara dikeceğiz ve inşallah Adana'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diye konuştu.
Göreve geldiğinde büyükşehir belediyesinde çalışanların özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:
"Hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimiz siyasi görüşlerimizi, ideolojilerimizi, ön yargılarımızı ve ön kabullerimizi artık Adana için bir kenara bırakmalıyız. Biz artık hükümetin, devletin, kurumların imkan ve kabiliyetleri, Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerin imkan ve kabiliyetleri ile birleşsin, Adana'da hizmet seferberliği başlasın istiyoruz."
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarını Memnun Edecek - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliği suçundan beraat ederken, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?