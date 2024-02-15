Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarını Memnun Edecek - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarını Memnun Edecek

Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarını Memnun Edecek

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana'da hizmet seferberliği başlatmak için belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayacaklarını açıkladı. Kocaispir, projelerini yakında basın lansmanıyla duyuracağını belirtti ve Adana'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını vurguladı.

15.02.2024 16:43  Güncelleme: 16:45
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Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini bildirdi.

Kocaispir, bir otelin konferans salonunda düzenlenen Memur-Sen Adana Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'nda çok yakında Adana için projelerini büyük bir basın lansmanıyla açıklayacağını söyledi.

Adana'ya ibadet aşkıyla hizmet edeceğini belirten Kocaispir, "İnanmak başarmanın yarısıdır. Biz inanıyoruz çünkü niyetimiz halis, yolumuz kutlu. Allah'ın izniyle 1 Nisan sabahından itibaren Adana'ya hizmet etmek için yola revan olduk. Büyükşehirde ve 15 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın, sevginin, hizmetin, barışın bayrağını burçlara dikeceğiz ve inşallah Adana'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." diye konuştu.

Göreve geldiğinde büyükşehir belediyesinde çalışanların özlük haklarıyla ilgili bütün imkanları zorlayarak onları memnun edeceklerini ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:

"Hangi siyasi görüşten olursa olsun hepimiz siyasi görüşlerimizi, ideolojilerimizi, ön yargılarımızı ve ön kabullerimizi artık Adana için bir kenara bırakmalıyız. Biz artık hükümetin, devletin, kurumların imkan ve kabiliyetleri, Adana Büyükşehir ve ilçe belediyelerin imkan ve kabiliyetleri ile birleşsin, Adana'da hizmet seferberliği başlasın istiyoruz."

Kaynak: AA

Adana, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kocaispir, Belediye Çalışanlarının Özlük Haklarını Memnun Edecek - Son Dakika

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