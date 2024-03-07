Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayları Sanayicilere Projelerini Anlattı

Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı ve Döşemealtı Belediye Başkan adayları, Antalyalı sanayicilere vizyon ve projelerini anlattı.
Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) tarafından düzenlenen "AK Parti merkez ilçe belediye başkan adaylarının kendi ilçelerine ait vizyonu ve projeleri" konulu toplantıya katılan AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan adayı Özdemir Manavoğlu, eski Muratpaşa Belediye Başkanı Mehmet Manavoğlu'nun oğlu olduğunu belirtti.
İlçede yapılan her hizmetin A kalitede olması yönünde çabalarının olduğunu ifade eden Manavoğlu, "Kırcami Mahallesi'nin yerlisiyim. Kırcami, Muratpaşa'nın kanayan bir yarasıdır. Hiçbir zaman bir koltuk sevdasında olmadık. Ancak hizmet etmek için çok çaba sarf ediyorum. Kırcami'nin imarını ilk gündeme getiren bir adamın oğlu olarak belki sonuçlandırmak bize nasip olacaktır diye ümit ediyorum. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var." diye konuştu.
"Şehre hizmet ederek eserler bırakmak istiyoruz
AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer de belediyecilikle geleceğe dönük hedef ve vizyonlarının olduğunu ifade ederek, AK Parti belediyeciliğinin her yerde farkını gösterdiğini belirtti.
AK Parti çatısı altında siyaset yapmaktan mutlu olduğunu belirten Sümer, "Belediye başkanlığı döneminde siyaset hiçbir zaman önceliğimiz olmayacaktır. Şehre hizmetten başka bir amacımız bir gayemiz yok. Çünkü bu şehirde yaşıyoruz ve buradan ekmek yiyoruz. Bu şehre bir tek siyasetçilerin değil, tüm yaşayanların bir borcu olduğunu düşünüyorum. Bu borcu hep birlikte ödememiz lazım. Bu şehre hizmet ederek eserler bırakmak istiyoruz." dedi.
AK Parti Döşemealtı Belediye Başkan adayı Bekir Kıvrım ise, ilçenin sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları çözecek projelerin hazır olduğunu belirtti.
Döşemealtı'nın büyüdüğünü, göç aldığını ancak gelişemediğini savunan Kıvrım, "Amacımız Döşemealtı'nı layık olduğu yere taşımak. Çok sorunumuz var. Bunların başında yol ve ulaşım geliyor. Hayata geçireceğimiz beton ve asfalt plenti sayesinde parke taşını kendimiz imal edeceğiz. Bununla birlikte hem belediyemizi önemli bir maddi yükten kurtarmak hem de işleyişi hızlandırmak istiyoruz. En önemli önceliğimiz bu olacak." ifadelerini kullandı.
AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak da küçük yaştan itibaren Konyaaltı'nda yaşadığını ve bu ilçeyi çok iyi bildiğinin altını çizdi.
Konyaaltı'nın hızla gelişen bir ilçe olduğunu vurgulayan Kolpak, "Konyaaltı, dünyanın ilgisini çeken bir yer olması ve yapılaşmanın artmasıyla büyüdü. Ancak hizmet noktasında çok eksikleri olduğunu düşünüyorum. Halka ve esnafa dokunan hiçbir hizmet olmadığını görüyorum. Konyaaltı, bir kasabanın arka bahçesi olmaya doğru bırakıldı." dedi.
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