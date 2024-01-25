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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor. İba, ziyaretlerde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek, Edirne'yi yaşanılır ve huzurlu bir hale getireceklerini belirtti. Ayrıca, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde final sınavlarına çalışan öğrencilerle bir araya gelerek başarı diledi ve ikramlarda bulundu.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ziyaretlerine devam ediyor
25.01.2024 - 11:51,  Güncelleme: 11:54
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren İba ziyaretlerde, sohbet ettiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, "Hep Birlikte Edirne" sloganıyla saha çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Edirne'yi yaşanılır ve huzurlu bir hale getireceklerini aktaran İba, "Bir şehrin gelişimi, esnafının sesi, dilekleri, beklentileri ile doğru orantılıdır. Biz bu şehri, esnafımızın sesine kulak vererek geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

İba, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde final sınavlarına çalışan öğrencilerle de bir araya geldi.

Öğrencilere başarı dileyen İba, çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA
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Belgin İba, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

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