Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşu, esnaf ve ev ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Alipaşa Çarşısını gezerek esnafın sorun ve taleplerini dinledi.
Projelerini anlatan İba, kentin daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını belirtti.
Tarihi çarşıların Edirne'nin dokusunu yansıttığını ve kentin can damarı olduğunu aktaran İba, "Esnafımızın ayakta kalması adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sesi oluyoruz. Vatandaşların istekleri doğrultusunda hizmetin eksik olduğu noktalarda gereken çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
İba, Barutluk ve Şükrüpaşa mahallelerinde de ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Edirnelilerle buluşarak sorunlarını dinlediklerini belirten İba, şunları kaydetti:
"Hemşerilerime güzel sohbetleri, sıcacık çayları, gönülden destekleri ve konukseverlikleri için çok teşekkür ediyorum. Sözlerimiz var, her birine çok daha güzel bir Edirne inşa edeceğiz. Hep birlikte başaracağız."
İba, Edirne Emekli Öğretmenler Derneğini de ziyaret etti.
Brezilya ekibi RB Bragantino, Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Lincoln Henrique'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde yaşanan olayda, Orhan Emen, Kahramanmaraş'tan aldığı traktörü nakliyecilerin istediği 28 bin lirayı fazla bulunca inat ederek traktöre binerek yaklaşık 700 kilometrelik yolu 3 günde tek başına kat etti. Emen, yaklaşık 8 bin lira yakıt parası ödeyerek Bitlis'e vardı ve nakliye firmalarının daha vicdanlı olmalarını temenni etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız'a teşekkür etti. İmamoğlu, "Bu nezaket, bu görüntü toplumun arzu ettiği Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bomba patladı, bölgede hasar meydana geldi. Patlamayı "Devrimci Sınıfsal Öz Savunma" adlı bir örgüt üstlendi. Olaydan kısa süre önce kimliği belirsiz bir şahsın, devlet televizyonunu arayarak bomba ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırmasıyla tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de aracının içindeyken gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Çetin G. dahil olmak üzere 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışa özel düzenlediği kampanya izdihama neden oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, "Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?