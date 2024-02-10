Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, saha ziyaretlerine devam ediyor. İba, Edirne Selimiye 22 Kooperatifi'ni ziyaret ederek, ulaşım konusunda esnafı ve vatandaşları mutlu edecek projeler hazırladıklarını belirtti. Ayrıca, Fatih ve 1. Murat mahallelerinde de esnaf ziyaretinde bulunan İba, kente katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

10.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmaları kapsamında saha ziyaretlerini sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Selimiye 22 Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Kooperatif üyelerinin talep ve sorunlarını dinleyen İba, ulaşım konusunda esnafı ve vatandaşları mutlu edecek projeler hazırladıklarını belirtti.

Fatih ve 1. Murat mahallelerinde de esnaf ziyaretinde bulunan İba, kente katkı sağlayacak çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Genç ve dinamik bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini aktaran İba, "Edirne'nin dinamizmi, hareketi ve hak ettiklerinin çok büyük olduğuna inanıyorum. Hem tarihin hem geleceğin şehri olan Edirne'mizi en güzel yarınlara hep birlikte, enerjimizle ve gönül birliğimizle taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Belgin İba, Edirne, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:39:50. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement