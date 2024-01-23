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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, şehit ailesini ziyaret etti

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnirken şehit olan Gökhan Esen'in ailesini ziyaret etti. Bulut, şehit ailesiyle sohbet ederek Türk milletinin hainleri asla unutmayacağını vurguladı. Ayrıca Bulut, Kırklarelispor Tesislerini ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi ve isteklerini dinledi.

Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, şehit ailesini ziyaret etti
23.01.2024 - 10:16,
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Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ziyaretlerde bulundu.

Bulut, 15 Temmuz'da İstanbul Çengelköy'de darbecilere karşı direnirken şehit olan Gökhan Esen'in ailesini ziyaret etti.

Şehidin ailesi ile sohbet eden Bulut, Türk milletinin hainleri hiç bir zaman unutmayacağını söyledi.

Şehit ve gazileri asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Bulut, vatanın gazi ve şehitlerin mücadelesi ile kazanıldığını kaydetti.

Bulut ardından Kırklarelispor Tesislerini ziyaret edip sporcularla bir araya geldi. Bulut burada sporcuların isteklerini dinledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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