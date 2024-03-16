Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İba, Edirne Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti.
İba, daha sonra esnaf, fabrika ve vatandaş ziyaretlerinde bulunup Birlik Vakfı Edirne Şubesinin düzenlediği iftar programına katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, Edirne'nin hak ettiği hizmetleri alabilmesi için çalıştıklarını belirtti.
İba, kenti geleceğe taşımak için hazır ve kararlı olduklarını ifade etti.
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sedefçi
İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Sedefçi, projelerini anlattı.
Sedefçi, talep ve önerileri dinleyip seçimlerde partisi için destek istedi.
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