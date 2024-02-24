Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi en kısa sürede tamamlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi en kısa sürede tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi en kısa sürede tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız."

24.02.2024 15:09  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız."

Kaynak: AA

Sakarya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi en kısa sürede tamamlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 18:38:59. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanesi en kısa sürede tamamlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement