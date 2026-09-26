Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 binken, 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 binken, 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'de ihracat yapan firmalarımızın sayısı yalnızca 33 binken, 2025 yılında tam 168 bin firmamız ihracat gerçekleştirdi."
Kaynak: AA