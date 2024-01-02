Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ihracat rakamlarını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına Ankara'da katılacak. Saat 14.00'te gerçekleşecek olan programda, Türkiye'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamları kamuoyuyla paylaşılacak.
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2.01.2024 03:18:10. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ihracat rakamlarını açıklayacak - Son Dakika