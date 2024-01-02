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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ihracat rakamlarını açıklayacak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ihracat rakamlarını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına Ankara'da katılacak. Saat 14.00'te gerçekleşecek olan programda, Türkiye'nin 2023 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamları kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 ihracat rakamlarını açıklayacak
02.01.2024 - 02:23,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programına katılacak.

(Ankara/14.00)

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, İhracat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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