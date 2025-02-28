Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a iki yeni başdanışman

Resmi Gazete'de yayımlanan karara Vedat Demiröz ve Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Ayrıca Erhan'a büyükelçi unvanı verildi.

28.02.2025 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman atandı.

ERDOĞAN'A İKİ YENİ BAŞDANIŞMAN

Vedat Demirö ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Ayrıca Erhan'a büyükelçi unvanı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman

İşte Resmi Gazete'deki tüm atamalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman

Recep Tayyip Erdoğan, Vedat Demiröz, Çağrı Erhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sk 06:
    yiyin efendiler yiyin memleketi 35 5 Yanıtla
  • 205622:
    çift maaş hayırlı olsun 31 5 Yanıtla
  • Diyego Can:
    500 bin maaş hayırlı olsun 23 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Ülke bitti Kan Ağlıyor zaten 3 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    30 milyon emekliyede büyük sorun ünvanı verildi 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
19:22 Bahçeli’nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan’ın çağrısına kadar geldi İşte tarihi süreçte yaşananlar Bahçeli'nin el sıkmasıyla başladı, Öcalan'ın çağrısına kadar geldi! İşte tarihi süreçte yaşananlar
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:36 Hülya Avşar’dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı Hülya Avşar'dan şoke eden Kaya Çilingiroğlu paylaşımı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 01:19:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.