Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman atandı.
Vedat Demirö ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı. Ayrıca Erhan'a büyükelçi unvanı verildi.
İşte Resmi Gazete'deki tüm atamalar:
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