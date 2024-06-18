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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

DORTMUND - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından telefonla arayarak teknik direktör Montella ve oyuncuları tebrik etti.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve oyuncuları telefonla arayarak tebrik etti ve başarılar diledi.