Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçim) Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçim) Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD'deki ara seçim) Tüm vatandaşlarımızı demokratik haklarını kullanmaya, seslerini duyurmaya davet ediyorum. İradenizi sandığa yansıtmanız çok önemli"
Kaynak: AA