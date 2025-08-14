Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (2) - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu: (2)

14.08.2025 16:39
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı temmuz ayında yıllık bazda 270 milyar dolara çıkardık.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı temmuz ayında yıllık bazda 270 milyar dolara çıkardık." dedi.

Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kuruluş müjdesini verdikleri tarihi toplantıda Türk siyasetinde açtıkları yeni sayfayı "Bu sayfa, diğer bütün sayfaların toplamı, bileşimi, somut bir sonucudur. Bu sayfa, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, ülkemizin geleceği adına yepyeni ve güçlü bir umudun kazandırılmasını, Türk siyaset hayatına Adalet ve Kalkınma Partisinin katılımını müjdeliyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." sözleriyle tarif ettiklerini anımsattı.

O toplantıdan itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin kapılarının aralandığını belirten Erdoğan, "Bu ülkede o gün müjdesini verdiğimiz gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bundan 24 yıl önce Türkiye'de yeni bir başlangıç yaptık, yepyeni bir yol açtık. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, gençlerimizin sahip çıkmasıyla, 14 Ağustos'tan bugüne kadar bize umut bağlayanların umutlarını boşa çıkarmadık. Tam aksine o umutları çoğalttık, büyüttük, güçlendirdik." diye konuştu.

Tarihi bir yatırım, eser ve hizmet seferberliğiyle 81 vilayetin her metrekaresine mührü vurduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sabit sermaye yatırımları dahil, 2025 yılı fiyatlarıyla toplam, eğitime yükseköğrenimle birlikte, küsuratları bir kenara koyuyorum, 31 trilyon lira, sağlığa 11,5 trilyon lira, gençlik ve spora 4 trilyon lira, aile ve sosyal hizmetlere 10 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, içişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere 4 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 1,5 trilyon lira, ulaştırmaya kamu-özel projeleri dahil 10 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 15 trilyon lira, kültür ve turizme 1,5 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 1,5 trilyon liralık yatırım yaptık. KOBİ'lerde 1 milyon 388 bin işletmeye 278 milyar liralık destek sağladık. Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 126 bin yatırımın ve 4 milyon 58 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli alanlarda 45 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip 72 projeyi destekledik.

Savunma projelerimizin bütçesi 5,5 milyar dolardan bugün 100 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı temmuz ayında yıllık bazda 270 milyar dolara çıkardık. Uluslararası doğrudan yatırımların tutarı 19 kattan fazla artışla 281 milyar dolara kadar yükseldi. Merkez Bankamızın rezervleri bugün itibarıyla 175 milyar dolar ile rekor kırdı. 2024 yılı verilerine göre, dünyanın 17'nci, Avrupa'nın 7'nci büyük ekonomisiyiz. Kişi başına düşen milli gelirimiz, 2002 yılında 3 bin 608 dolar seviyesindeyken 2024 yılında 15 bin 463 dolar seviyesine kadar ulaştı. Nereden nereye? 2025 yılı sonu itibarıyla kişi başına düşen milli gelirin 17 bin doları aşmasını bekliyoruz."

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 trilyon 970 milyar lira ödeme yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişlerinde 163 olan dış temsilcilik sayısını 263'e ulaştırıp, temsil ağını güçlendirdiklerini ifade etti.

Dünyanın en kapsamlı, en kuşatıcı sosyal güvenlik sistemini Türkiye'ye kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugün 2,9 milyon vatandaşımızın ayağına evde sağlık hizmeti götürüyoruz. Toplamda 37 bin 127 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayıp hizmete sunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 trilyon 970 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için şimdiye kadar yaklaşık 75 milyar dolar kaynak kullandık." dedi.

Daha nice yatırım, hizmet, eser ve destekle Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bugün bir kez daha altını çizerek söylemek isterim, elde ettiğimiz bütün başarıların sahibi aziz milletimizdir. Ne yaptıysak öncelikli onların güçlü desteğiyle yaptık. Elbette bu başarı sizin eserinizdir. 24 yıllık hikaye, sizin hikayenizdir. Birlik ve kardeşliğin Türkiye'sinde sizin de alın teriniz var. Ülkemizin bugünlere gelmesinde şu salondaki her bir kardeşimin katkısı, emeği, fedakarlığı ve mücadelesi var. Her birinize çabalarınızdan ve gayretlerinizden dolayı yürekten teşekkür ediyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA

