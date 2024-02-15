Erdoğan: Anayasa Mahkemesinin kararlarını hazmedemiyorum - Son Dakika
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Erdoğan: Anayasa Mahkemesinin kararlarını hazmedemiyorum

Erdoğan: Anayasa Mahkemesinin kararlarını hazmedemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum.

15.02.2024 13:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anayasa Mahkemesinin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum. Anayasa Mahkemesinin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor"

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan: Anayasa Mahkemesinin kararlarını hazmedemiyorum - Son Dakika
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