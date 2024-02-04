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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 milyon insanı etkileyen afetin üzerinden 1 yıl geçti, yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 milyon insanı etkileyen afetin üzerinden 1 yıl geçti, yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 milyon insanı etkileyen afetin üzerinden 1 yıl geçti, yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz"

04.02.2024 14:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz"

Kaynak: AA

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