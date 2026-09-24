Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda'yı tebrik etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda'yı tebrik etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa şampiyonu milli boksör Havvanur Kethüda\'yı tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Havvanur Kethüda'yı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki final müsabakasını yerinde izleyen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın telefonu aracılığıyla Avrupa şampiyonu Havvanur ile konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Havvanur'u kutlayarak "Havvanur tebrik ediyorum seni. Havvanur, ismin çok güzel. İnşallah bundan sonra senden dünya şampiyonluğu bekliyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Bütün arkadaşlarına çok selam söyle. Tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milli boksör de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanGüncelSon Dakika

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