Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarını tamamlayıp, Türkiye'ye hareket etti.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in verdiği resmi akşam yemeğine katıldıktan sonra Fuzuli Uluslararası Havalimanı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı havalimanında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile diğer ilgililer uğurladı.