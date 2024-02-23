Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de miting düzenleyecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de miting düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir\'de miting düzenleyecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi tarafından Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak. Miting saat 15.00'te başlayacak ve Balıkesir'de gerçekleştirilecek.

23.02.2024 01:15  Güncelleme: 01:17
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.

(Balıkesir/15.00)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Politika, Güncel, Son Dakika

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