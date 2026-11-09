Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta dost ve kardeşlerimiz, tüm devletleri Kıbrıs Adası'nda kalıcı barışa destek olmak için KKTC'yi tanımaya, onlarla siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum" - Son Dakika