Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beşiktaş'taki yangınla ilgili soruşturmayı takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Beşiktaş'taki yangın) Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz."
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Konya'da Kadir Gecesi dolayısıyla binlerce kişi Mevlana Meydanı'nı doldurdu. Vatandaşlar yatsı ve teravih namazının ardından dua ederek bu mübarek gecenin hayırlı olmasını diledi.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yerel seçimleri kazanan Uğur Doğanca, AK Partili Başkan Mehmet Çömden'den belediye başkanlığı görevini devraldı. Başkan Doğanca, göreve başlamasıyla birlikte birlik ve beraberlik mesajları verdi.
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