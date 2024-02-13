Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şirketleriyle buluştu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yatırım şirketleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret sırasında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdikten sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

13.02.2024 18:54  Güncelleme: 18:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaret kapsamında uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptıktan sonra Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde yatırım şirketleriyle buluştu
Kaynak: DHA

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