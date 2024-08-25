Cumhurbaşkanı Erdoğan Bitlis ve Ahlat\'ta programına devam edecek

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10.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te toplu açılış törenine ve Malazgirt Zaferi dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenecek kutlama etkinlikleri programına katılacak, Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret edecek. Erdoğan, Ahlat Komando Taburu Komutanlığı açılışına katıldıktan sonra Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı binasında kabine toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-AHLAT)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacak, kabine toplantısına başkanlık yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ BİTLİS)

14.00- TOKİ mağdurları Maltepe'de yürüyüş düzenleyecek ve basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/İSTANBUL)

14.00- Kerbela Şehitleri'nin 40. Günü Anma Töreni Halkalı'da gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

16.00- PTT'de çalışan taşeron işçiler Kadıköy İskele'de basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-İSTANBUL)

16.30 - 17.00 - 19.00 - Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Soma Madenci Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra Soma ve Kınık'ta halk buluşması gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MANİSA)

18.00- Hayvanlara Özgürlük Platformu Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyerek burada basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

19.15-21.45 - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, Kasımpaşa - Adana Demirspor, Çaykur Rizespor- Fenerbahçe ve Anatlyaspor- Hatayspor maçları oynanacak.