Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk"

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, kaos ve kriz ortamında Türkiye'nin kılına zarar gelmemesi için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Şimdiye kadar bunda da başarılı olduk" - Son Dakika
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