Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere hakaret etmek ve mağdurları kapı dışarı atmak kabul edilemez - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere hakaret etmek ve mağdurları kapı dışarı atmak kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere hakaret etmek ve mağdurları kapı dışarı atmak kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz."

11.02.2024 13:47
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde sırf kendisine rey vermedi diye depremzedelere hakaret etmek, mağdurları gecenin bir yarısında kapı dışarı atmak olmaz."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere hakaret etmek ve mağdurları kapı dışarı atmak kabul edilemez - Son Dakika
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