Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek

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- İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir" "Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) ziyaret edeceğini belirtti.

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler' temasıyla düzenlenecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül günü hitaplarını gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ayrıca ABD'de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katıldığı çeşitli programlara teşrif etmeleri de öngörülmektedir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın ABD'ye gidecek - Son Dakika
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