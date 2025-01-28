Erdoğan, Bosna Hersek Başkanını Kabul Etti

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdiç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu" denildi