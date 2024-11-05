Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Dünyanın 45 Farklı Üniversitesinde Manas Üniversitesi Mezunlarımız Var - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün Dünyanın 45 Farklı Üniversitesinde Manas Üniversitesi Mezunlarımız Var

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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yüksek öğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Manas Üniversitesi’nde 1997 yılından bu yana 13 bin 200 öğrenci mezun olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bugün dünyanın 45 farklı üniversitesinde Manas Üniveristesi mezunlarımız var” dedi.

05.11.2024 16:10
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(ANKARA) - Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yüksek öğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Manas Üniversitesi'nde 1997 yılından bu yana 13 bin 200 öğrenci mezun olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bugün dünyanın 45 farklı üniversitesinde Manas Üniversitesi mezunlarımız var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin akademik yılı açılış törenine katıldı. Eğitim alanındaki projelerin Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkinin en önemli güvencelerinden birisi olduğunu belirten Erdoğan, üniversite tarafından desteklenmeyen bir ekonomi ve dış politika ve sanayileşme programının eksik kalacağını ifade etti. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin 29 yıl boyunca iki ülke arasındaki dostluk ilişkisinin en büyük örneklerinden biri haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dünyanın 45 farklı üniversitesinde Manas Üniversitesi mezunu öğrencilerin bulunduğunu belirtti. Erdoğan, üniversitenin 2 yıldır üst üste dünyanın en başarılı 1000 yüksek öğrenim kurumu arasına girdiğini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu da  sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız eğitim anlaşması kapsamında ortak okulumuz Türk-Kırgız Anadolu lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi'ni eğitime açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 1997 yılında öğrenciye almaya başlayan üniversitemizden şimdiye dek 13 bin 200 öğrenci mezun oldu.

2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılmasıyla Kırgızistan'da eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk okulumuzda bin 200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3 bin 100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif okulumuzda bin 500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversitesi'nde ise yaklaşık 7 bin genç kardeşimiz yüksek öğrenim görüyor. Yani farklı seviyelerde toplamda 13 bin öğrenciye aşkın doğrudan destek sağlıyoruz. Ayrıca bugüne dek Türkiye bursları vasıtasıyla binlerce Kırgız öğrenciye Türkiye'de eğitim fırsatı sunduk.

Üniversitemizin külliyesinde yapımı tamamlanan eserleri 10 nisan 2013'te açmıştık. Bugün bunlara 110 yeni tesis, eser, hizmet, ürün ve proje eklemenin sevincini yaşıyoruz. Aralarında 2 fakülte, 1 enstitü ve 26 laboratuvarın da bulunduğu tüm bu hizmet yatırım ve eserin üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

Yüksek Öğrenim Kurumu, Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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