Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez'i kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez'i kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez\'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA
Recep Tayyip ErdoğanOrhan ÇerkezGüncelSon Dakika

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