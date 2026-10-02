Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez\'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkez'i kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti.
(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA