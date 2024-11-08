Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış programına katılmak üzere Haliç Üniversitesi'ne hareket etti. ???????