Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geldi.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
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